В Центре конного спорта «Бина» состоялось открытие сезона скачек 2023 года, организованное Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе федерации, сезон скачек, начавшийся 6 мая, продлится до ноября.

В целом в течение 14 дней скачек будет проведен 41 забег, общий призовой фонд составляет 100 тысяч манатов.

В течение сезона ожидается участие до ста коней трех пород.

Все забеги пройдут на ипподроме, расположенном на территории Центра конного спорта «Бина».

В первый день соревнований в забеге на 1000 метров участвовали трехлетние кони карабахской и дильбазской породы, в забеге на 1400 метров – трехлетние и старше кони английской породы, в забеге на 1400 метров – четырехлетние и старше кони карабахской и дильбазской породы.

Первое место на скачках, прошедших в атмосфере напряженной спортивной борьбы, на расстояние 1000 метров занял конь по кличке «Барбара». Во втором забеге на расстояние 1400 метров первое место занял конь по кличке «Назлыджан», а в третьем забеге коней карабахской и дильбазской пород на расстояние 1400 метров победил конь по кличке «Бар Бар».