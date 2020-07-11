В Азербайджане сняли фильм «Пандемия»: режиссер, который ради кино продал свое жилье

В Азербайджане представлен первый фильм, отражающий события последнего времени. Автор короткометражной ленты под названием «Пандемия» — известный режиссер Рза Рзаев, человек, снискавший героическую славу в отечественном кинематографе. Достаточно вспомнить, что ради создания фильма «Ненадетая обувь» о Карабахской войне, Рза Рзаев продал собственное жилье.

Снять кино в условиях нынешнего кризиса, усугубляющегося карантином и ограниченным передвижением – это снова героизм, и Рза Рзаев доказал, что никакие препятствия не могут остановить истинно творческую личность.

В новом фильме, премьера которого состоялась на платформе YouTube, пандемия представлена в полном спектре социального и философского восприятия. Картина очень эмоциональная, побуждает к размышлению, оставляет множество впечатлений.

В интервью # режиссер Рза Рзаев дает более детальную и профессиональную оценку своего нового детища, рассказывает, как карантин изменил жизнь творческих людей, и о чем нам всем стоило бы задуматься:

— Вы первый в Азербайджане решились снять фильм о пандемии в условиях все еще бушующей пандемии. Перед вами стояла нелегкая задача. Сложно ли вам далось решение создать данный проект?

— Никакая идея не приходит случайно. В большинстве случаев все зависит от времени и ситуации, в которой рождается та или иная идея. Тот новый опыт жизни, который мы все получили, та ситуация, в которой оказался весь мир, заставила задуматься каждого. Для нас, творческих людей, этот период оказался еще более сложным. Наша главная цель – пролить свет там, где есть страх, неясность, тревога, волнение…Согласитесь, что все эти чувства породила пандемия в каждом из нас. Ответить на эти вопросы для режиссера, который ставит честь своей профессии на первый план, — превыше всего. И я стал искать выход из сложившейся ситуации. Но в таком обществе, как наше, творческому человеку порой приходится говорить и показывать правду не совсем обычным способом, потому что если прямо заявить о каких-то проблемах, они не просто не решатся, но и спровоцируют дополнительные проблемы. Многие предпочитают не смотреть в глаза проблеме, пройти мимо, считая, что таким образом все решится само собой. Так и сегодня, когда большинство наших граждан буквально убеждают себя в отсутствии коронавируса, утешая себя и всех вокруг доводом «это все игра». То есть, эти люди просто-напросто отрицают проблему, игнорируя все происходящее.

Идея снять фильм возникла у меня в тот момент, когда была объявлена пандемия. Была задумка снять картину в несколько иной форме, когда город был совершенно безлюдным. Я обратился в ряд структур, с просьбой позволить нам начать съемку. Но мне отказали. К сожалению, некоторые наши чиновники все еще не до конца понимают силу кино, эффективность подобных фильмов. Одним словом, мы свой долг выполнили – и гражданский, и творческий.

— Какую задачу вы перед собой ставили, снимая «Пандемию»?

— Мы хотели показать ситуацию изнутри, обозначить причины, почему коронавирус вызывает такой страх в нашем обществе. Ведь на самом деле нас пугает не сам Covid-19, а неподготовленность нашего общества к таким ситуациям. Государство должно подготовить общество к любой ситуации — ожидаемой и неожиданной. В результате пандемия выявила массу пробелов в системе социума, в образовании, в культуре, в здравоохранении. Проблемы, на которые годами никто не обращал внимания, загнали нас в тупик.

В нашем фильме имеет значение каждый нюанс: от актерского мастерства, до цвета одежды, движущихся автомобилей, движения и ракурсов камеры: абсолютно все имеет значение и несет смысл. Но, к сожалению, в нашем обществе очень мало людей, которые понимают язык кино. У нас, можно сказать, и кинокритиков – то нет. Поэтому профессиональное кино не понимают, и очень мало людей, которые способны заглянуть в суть фильма, понять его изнутри.

Фильм показывает, что главная угроза заключается не в самой пандемии,а в обществе, ведь здоровое общество может предотвратить угрозу любого вируса. Смерть — это накопившиеся несовершенства в нашем до-пандемическом обществе, в нравственном уродстве человека. Социум скрывает свои собственные смертельные «вирусы». И пандемия, как острый внешний фактор, обнажила эти проблемы.

— Как вы сами сказали, для творческих людей наступили не лучшие времена. Как вы справляетесь с ситуацией?

— Творческим людям во все времена было не просто, и тем более в нашем обществе. Мы часто сталкиваемся с непониманием. Порой, творческий человек – это как ком в горле для общества. Поэтому, сказать о том, что сейчас для нас наступили какие-то особенно тяжелые времена, я не могу. Для нас годами ситуация остается неизменной. Но когда ухудшается ситуация в обществе, накладывается одна проблема на другую, то творческие люди , забывая о своих собственных проблемах, со всей душой сопереживают происходящему. Поэтому, проблемы общества мы ощущаем всегда с большой остротой и глубиной. Безусловно, творческие люди очень ранимы, но не каждый человек способен это понять.

— Планируете показать фильм «Пандемия» на международном фестивале?

— У каждого фестиваля свои условия и требования. Одним из главных пунктов в этом списке является запрет на демонстрацию фильма до его участия в фестивале в соцсетях или в YouTube. А мы уже представили фильм на этой платформе, потому что наша цель в данном случае была иной. Сняв фильм, мы хотели внести свой вклад, поддержать свой народ и государство в такой сложной ситуации. Фильм был снят именно с этой целью. Но у меня в планах есть идеи новых фильмов, которые мы, Дай Бог, будем показывать на фестивалях.