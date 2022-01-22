По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были сданы в эксплуатацию новые и капитально отремонтированные военные объекты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Заместители министра обороны — начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев посетили учебную военную часть и расположенное в одном из регионов отделение Центрального продовольственного склада.