Государственная регистрация, повторная государственная регистрация транспортных средств, заполнение и выдача свидетельств о регистрации будут осуществляться посредством центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Это отражено в Положении о центральной информационной системе Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Посредством системы будет осуществляться организация экзаменов на право управления транспортными средствами, заполнение и выдача водительских прав, внесение в систему информации о водительских правах, выданных уполномоченным органом иностранного государства и используемых в Азербайджанской Республике в соответствии с международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика, внесение в систему информации об отчуждении и залоге транспортных средств.