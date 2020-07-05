В Азербайджане расширена зона жесткого карантина

В Азербайджане расширяется зона жесткого карантина. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Ленкоранью, Евлахом, Масаллы, Джалилабадом и Апшеронским районом, где в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных последствий ужесточенные ограничения действуют с 21 июня, в эту зону включены Мингячевир, Геранбой и Гёйгёль, Бардинскй, Сиязанский, Шекинский и Хачмазский районы.

Согласно решению правительства, срок действия жесткого карантина во всех 16 населенных пунктах и районах установлен до 20 июля.

На это время прекращается работа бакинского метрополитена, по выходным дням останавливается движение всех видов общественного транспорта.

Во всей зоне карантина закрыты непродовольственные магазины и крупные торговые центры, кафе и рестораны, музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты, не разрешается проводить спортивные соревнования на открытом воздухе.

В зонах жесткого карантинного режима покидать дома граждане могут только раз в день на 2 часа. Запрещается также собираться группами более пяти человек.