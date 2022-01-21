На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству был обсужден законопроект о поправках в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Об этом сообщили в Милли Меджлисе.

Заседание состоялось в рамках весенней сессии 2022 года. Председатель комитета Таир Миркишили представил отчет о работе, проделанной комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству в течение осенней сессии 2021 года. Было отмечено, что за отчетный период было проведено 16 заседаний комитета, обсуждено 133 вопроса.

В ходе сессии также были широко обсуждены вопросы о внесении поправок в законы «О государственном бюджете на 2022 год», «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год», «О прожиточном минимуме на 2022 год», «О критерии нуждаемости в 2022 году». В заседаниях комитета приняли участие представители правительства, НПО и общественных организаций.

В период осенней сессии в комитет поступил ряд предложений от предпринимателей, в связи с этим созданы три рабочие группы.

Обсужден также план работы парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству на весеннюю сессию 2022 года. Согласно плану работы, на предстоящей сессии запланировано обсуждение законопроектов «О ломбардах», «Об оценочной деятельности», «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год» и ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты, а также других законопроектов.