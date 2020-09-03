В Азербайджане пройдет уникальный конкурс: никаких ограничений — только талант!

В Азербайджане состоится первый международный конкурс исполнителей академической, народной и джазовой музыки, посвященный 40-летию школы – студии БМА. Организаторы — Бакинская Музыкальная Академия (БМА) имени Узеира Гаджибекова, председателем жюри конкурса избран ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли. Автором проекта является директор школы — студии БМА, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор наук по искусствоведению, профессор Тарлан Сеидов.

«Не секрет, что главные направления музыкального искусства – классическое, народное и джазовое существуют обособленно, и все исполнители в основном делятся на эти категории. Я поставил цель выявить исполнителей, которые совмещают эти три направления в своем творчестве. Задача конкурса – подготовить на будущее именно таких, универсальных исполнителей», — говорит в интервью «Зеркало» Тарлан Сеидов.

По его словам в современном мире организаторы стараются привлечь публику шоу программами с переодеванием, оголением спин и т.п. «Пусть это и находит определенного зрителя, но это – не эстетично. Я против таких проектов и предлагаю правильную альтернативу в виде таких уникальных проектов», — подчеркивает профессор.

Он напомнил, что 40 лет своей деятельности школа – студия БМА проводила огромное количество конкурсов, посвященных отдельных видам музыки. К примеру, в 1995 году в Баку прошел крупнейший джазовый фестиваль среди музыкальных школ, председателем жюри которого был выдающийся музыкант Тофик Кулиев, а на открытии выступали самые знаменитые джазовые коллективы страны.

Прием заявок на нынешний конкурс будет проходить до 30 сентября. Учитывая, что мир все еще не победил пандемию Covid-19, конкурс целиком пройдет в онлайн формате.

Т.Сеидов сообщил, что интерес к конкурсу огромный:

«К нам уже поступили заявки из США, Европы, Турции, России, Ирана и республик Средней Азии. Не исключаю, что в будущем мы частично оставим онлайн формат, например, для первого тура, чтобы те участники, которые не пройдут в следующий, не тратились на переезд», — отметил он.

Международный конкурс проходит по различным номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Вокал», «Инструментальные и вокальные ансамбли».

«Особенность этого конкурса заключается в том, что участникам надо исполнить три произведения в разных жанрах», — комментирует «Зеркало» заслуженная артистка Азербайджана, профессор БМА Тофа Бабаева.

Она отметила, что данный проект является большим стимулом для участников:

«Я буду готовить для участия в конкурсе ансамбль, состоящий из моих студентов. Это поможет им обрести уверенность в своих силах и возможностях, ознакомиться с новым репертуаром и проявить свой талант. Мы рады участвовать в таком интересном и новаторском проекте», — говорит она.

Еще одной особенностью конкурса является его демократичность: стать участником может любой музыкант от 9 лет. Участники будут делиться на 4 возрастные категории: от 9 до 12 лет, от 13 до 16 лет, от 17 до 26, и от 26 и старше.

Конкурс пройдет с 15 октября по 30 октября.