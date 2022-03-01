Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинг Грузии распространил информацию о землетрясении в Азербайджане.

Как передает грузинское бюро АПА, сообщается, что землетрясение произошло магнитудой 4,4.

Отмечено, эпицентр подземных толчков находился на территории Азербайджана, в 30 км от грузино-азербайджанской границы.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение зафиксировано в Загатале, Гахе и Балакяне.

Землетрясение произошло около 14:30.