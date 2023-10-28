Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Днем будет дуть северо-западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем 21-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10 ° тепла, днем 14-19 ° тепла.