Обнародован прогноз погоды на 31 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём — 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днём – 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём – 35-39° тепла, местами до 41° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днём 28-33° тепла.