Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 сентября.

Как сообщает пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 14-17°, днем — 19-23° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 70-80, днем — 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможна изморось. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 12-16°, днем — 19-24°, в горах ночью 2-6°, днем — 10-15° тепла.