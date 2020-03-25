В Азербайджане продлены нерабочие дни

В Азербайджане продлены нерабочие дни. Так, для граждан, работающих в пятидневном графике, дополнительные нерабочие дни установлены с 29 марта до 3 апреля 2020 года. Для лиц, работающих в шестидневном рабочем режиме, — с 26 по 28 марта и с 30 марта по 4 апреля.

Об этом говорится в решении Кабинета министров об установлении нерабочих дней в качестве особого режима труда на территории Азербайджанской Республики.

Первая часть этого решения не распространяется на объекты государственного значения и жизненного обеспечения, а также на банки, супермаркеты, продуктовые магазины, фармацевтические учреждения, аптеки, предприятия по производству пищевых продуктов.

Она также не относится к руководящим работникам государственных органов и структур.