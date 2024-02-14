Переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на египетского чиновника.

Отмечается, что по итогам первого дня переговоров участники встречи не смогли договориться. Один из собеседников издания уточнил, что споры проходят вокруг того, какое количество палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, возможно обменять на пленных, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября прошлого года.

Американский чиновник сообщил NYT, что следующие три дня переговоры пройдут на более низком уровне.

В первый день в мероприятии участвовали директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа. К ним присоединились высокопоставленные чиновники Египта и Катара — эти страны выступают посредниками в переговорах.