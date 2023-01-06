Азербайджанское представительство датского производителя лекарственных средств «Novo Nordisk A/S» обратилось к работникам здравоохранения и населению.

В обращении говорится, что в связи с высоким спросом на препарат Ozempik наблюдаются многочисленные случаи подделки препарата Ozempik 0,5 мг и 1,0 мг.

Как отметили в представительстве, все случаи подделки отслеживаются и регистрируются компанией Novo Nordisk.

В настоящее время случаи подделки зафиксированы в Казахстане, России, Азербайджане и Узбекистане.