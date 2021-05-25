«На очередном этапе вакцинации в Азербайджане были привиты около 10 процентов населения. Все в стране старше 18 лет могут быть привиты. С учетом этого вводится новый документ».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Этот документ называется COVID-паспорт. Он состоит из двух сертификатов. Первый сертификат — это сертификат о вакцинации. На имена тех, кому будут введены обе дозы вакцины, на портале icaze.e-gov.az формируется специальный сертификат о вакцинации. Каждый гражданин имеет доступ к этому сертификату через приложение E-TƏBIB. В то же время, на портале icaze.e-gov.az вы можете распечатать этот паспорт и сохранить в бумажном виде. Оба сертификата имеют QR-код. Второй сертификат — это сертификат иммунитета. Он выдается гражданам, которые уже переболели коронавирусом. В течение определенного периода времени они не могут быть привиты. Поэтому сертификат иммунитета считается паспортом COVID-19», — сказал Ш.Мовсумов.

По словам Ш.Мовсумова, лица, не имеющие COVİD-паспортов, временно не смогут посещать спортивно-оздоровительные центры (СОЦ): «Первоначально требование, связанное с предъявлением COVİD-паспорта, будет действовать только в спортивно-оздоровительных центрах. В дальнейшем предусматривается, что требование в связи с COVİD-паспортами будет распространяться и на другие виды услуг. Здесь речь идет о концертах, кинотеатрах, свадьбах и других торжествах. О том, когда начнут применять это правило, будет сообщено дополнительно».

По словам Ш.Мовсумова, требование, связанное с предъявлением COVİD-паспортов в СОЦ, будет введено с 1 июля.

Он отметил, что снятие ряда ограничений не означает, что мы одержали победу над пандемией и если показатель инфицирования снова начнет расти, то придется вернуться к ограничениям.