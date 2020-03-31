В Азербайджане при дезинфекции будут использовать дроны

Азербайджан будет использовать дроны при дезинфекции, сообщается на сайте АН Азербайджана.

«Агродрон», созданный резидентом ООО «Парк науки и технологий» при Парке высоких технологий НАНА для распыления лекарственных средств на сельскохозяйственных угодьях, приспособлен для проведения дезинфекции против нового вида коронавируса COVİD-19.

Прикрепленные к дрону емкости и система распыления позволяют обрабатывать дезинфицирующим раствором установленную территорию с определенной высоты.

Интегратором системы является другой резидент Парка высоких технологий НАНА — ООО Azeltech.

Отметим, что для дезинфекции территорий дроны широко применяются в Китае, Италии, Франции, Испании, Тайване и других странах, где в настоящее время распространена пандемия COVİD-19.

| 2020-03-31T17:35:41+00:00 31 марта 2020, 20:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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