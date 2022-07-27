«Всегда возникают споры о том, когда учащиеся должны начать урок. Считаю, что начало учебного года может быть больше всего связано с фактором погоды».

Как передает #, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Он сказал, что этот фактор не влияет на качество образования: «Основным фактором, влияющим на качество образования, является количество учебных дней. Обучение в среднем составляет 42 недели, но у нас этот период составляет 36 недель».

Он подчеркнул, что выступает за увеличение этого срока.