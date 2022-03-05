В Азербайджане до сих пор не было «умных» счетчиков. Главная цель «Азеригаз» при переходе на платные счетчики – установка новых «умных» счетчиков». В связи с этим SOCAR работает над специальной программой, заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью Производственного объединения «Азеригаз» Эльданиз Велиев.

По словам Велиева, согласно этой программе абоненты будут фотографировать счетчики и отправлять их в информационный центр ПО «Азеригаз». Тот в свою очередь раскроет всю задолженность абонента. Велиев добавил, что с помощью этой программы можно будет совершать и онлайн-платежи.

Велиев также отметил, что с абонентов не будет взиматься плата за установку этих устройств.

А заведующий отделом оперативной службы 104 Халида Шимшек сообщила журналистам, что колл-центр ПО будет работать в праздничные дни в усиленном режиме.

В пресс-службе ПО отметили, что встреча представителей ПО с журналистами транслировалась в прямом эфире в Facebook, и граждане могли открыто задавать свои вопросы по газоснабжению.