Политическим партиям Азербайджана запрещается открывать любые виды счетов (включая все виды финансовых организаций) за пределами страны.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предварительном варианте нового законопроекта «О политических партиях».

Также, согласно изменениям, каждый член политической партии может в течение года выплачивать членские взносы в сумме, не превышающей 10 000 манатов, что считается верхним пределом уплаты взносов. Если уплаченная сумма превысит верхний предел уплаты членских взносов, это будет считаться пожертвованием.