«Одна из главных проблем, стоящих перед нашей страной, связана с лицами, пропавшими без вести в результате Первой Карабахской войны».

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором управления внешней политики администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести в Азербайджане.

Он сообщил, что около 3 900 граждан считаются пропавшими без вести: «6 из них пропали в Отечественной войне. По достоверным источникам можно отметить, что они на протяжении многих лет подвергались жестоким пыткам. Сейчас обнаружено 10 массовых захоронений. К сожалению, заложенные мины, также мешают нашим усилиям в этом вопросе.

«Определение судьбы некоторых пропавших без вести лиц является для нас важным событием».

Глава сектора отметил, что даже после Отечественной войны армяне не сотрудничают с нами по поводу пропавших: «Они не дают нам координаты массовых захоронений. Однако у армянских преступников есть эта информация».

«В Азербайджане почти каждый месяц обнаруживают массовое захоронение».

Представитель ПА сообщил, что, несмотря на это, правозащитные организации не проявляет никакой реакции: «К сожалению, недавно Армения начала дипломатическую войну против Азербайджана. Фактически Армения должна сотрудничать с Азербайджаном».