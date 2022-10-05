Планируется строительство железнодорожной линии Агдам-Агджабеди и ее интеграция в железнодорожную линию Горадиз-Агбенд.

Как сообщает #, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов во время выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме на тему “Цели устойчивого развития” и “Новая городская повестка дня как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период” в Агдаме.

Представитель комитета отметил, что технико-экономические показатели освобожденных территорий подготовлены соответствующими структурами.

«Мы разрабатываем генеральные планы районов, городов Карабаха и Восточного Зангезура. В целом разрабатываются генеральные и подробные планы освобожденных территорий», — добавил он.