4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами прогнозируются кратковременные дожди.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова не исключается туман. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем составит 60-70%, ночью — 80-90%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы, в высокогорных территориях — снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 10-15° тепла.