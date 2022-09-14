Руководящему и педагогическому персоналу общеобразовательных школ поручено не отмечать 15 сентября – День знаний. Об этом # сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что при предотвращении многочисленных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении 12 и 13 сентября, 50 азербайджанских военнослужащих стали шехидами.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким шехидов, раненым желаем скорейшего выздоровления. В связи с этим руководящему и педагогическому персоналу общеобразовательных школ поручено не отмечать 15 сентября – День знаний в торжественной обстановке. Родителей же просят с пониманием отнестись к этому вопросу. Первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме «Карабах — это Азербайджан».