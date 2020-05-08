В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом

Сегодня, 9 мая, в Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом.

Годы Второй мировой войны стали самым тяжелым и ужасным периодом для человечества в XX веке.

Появившийся в Германии и Италии фашизм стал угрозой не только для самих этих стран, но и для всего человечества.

В годы Второй мировой войны азербайджанский народ продемонстрировал примеры величайшего героизма и отваги как на передовой, так и в тылу.

За короткое время в республике были сформированы 87 истребительных летных батальонов и 1124 отряда самообороны.

В 1941-1945 годах на фронт отправились более 600 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденом «Слава», 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями СССР.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

В то время в республике были проведены большие работы для того, чтобы экономика служила фронту. Легкая и пищевая промышленность начали работать для фронта.

Несмотря на большие трудности, азербайджанские нефтяники, самоотверженно работая, обеспечили горючим фронт и промышленность.