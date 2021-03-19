В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 июня

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 июня.

Движение общественного транспорта на территории страны будет приостановлено с 00:00 20 марта до 06:00 29 марта.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении в постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Также согласно постановлению, работа общественного транспорта в апреле и мае будет регулироваться в следующем порядке:

— с 00:00 3 апреля до 06:00 5 апреля 2021 года;

— с 00:00 10 апреля до 06:00 12 апреля;

— с 00:00 17 апреля до 06:00 19 апреля;

— с 00:00 24 апреля до 06:00 26 апреля;

— с 00:00 1 мая до 06:00 3 мая;

— с 00:00 8 мая до 06:00 10 мая;

— с 00:00 15 мая до 06:00 17 мая;

— с 00:00 22 мая до 06:00 24 мая;

— с 00:00 29 мая до 06:00 31 мая работа общественного транспорта на территории Азербайджанской Республики прекращается.