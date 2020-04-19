В Азербайджане оштрафованы 29 642 водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции проинформировало о проделанной работе за период с 00:00 18.04.2020 г. по 00:00 19.04.2020 г. в связи с введенным на территории страны особым карантинным режимом.

Как сообщили АПА в управлении, за нарушение карантинного режима в этот период в республике в отношении 2055 человек, передвигавшихся на автомобильном транспорте, в том числе 861 в Баку, были привлечены к административной ответственности по статье 211.

В целом с 01.04.2020 г. до сегодняшнего дня за нарушение карантинного режима в республике, в том числе в Баку, были привлечены к административной ответственности 29 642 участников дорожного движения.

| 2020-04-19T21:04:37+00:00 19 апреля 2020, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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