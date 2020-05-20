В Азербайджане определены победители игры Counter Strike: Global Offensive

В Азербайджане впервые прошел турнир Red Bull Flick по игре Counter Strike: Global Offensive, организованный Федерацией киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan.

Турнир прошел в формате два на два (2×2) в онлайн-режиме, сообщили организаторы.

С участием 128 команд были проведены квалификационные этапы, а затем – финал.

Победителем стала команда Ахмеда Бабаева и Биласа Мурадова «MOntino Plus 1», второе место заняли Рустам Маммадзаде и Тунар Аббасгулу (команда «BIGGABOO Crew»), третье — Тамерлан Амиргулиев и Самир Аскеров (команда «Karabah Horses»). Все участники в возрасте от 19 до 27 лет.

Один из обладателей первого места Билас Мурадов работает в банковской сфере и после работы обязательно играет по вечерам в «Counter Strike: Global Offensive». Его товарищ по команде Ахмед Бабаев работает в колл-центре мобильной компании. Ахмед отмечает, что раньше он с друзьями играл исключительно в интернет-клубах. Однако спустя годы с развитием киберспорта стали появляться организованные специализированные платформы.

Киберспорт (компьютерный спорт или электронный спорт) – это индивидуальное или командное соревнование на основе видеоигр. В ряде стран мира признан официальным видом спорта. Международные киберспортивные турниры транслируются в интернете в онлайн-режиме и собирают многомиллионную аудиторию.(Trend)