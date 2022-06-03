3 июня в филиале «Park Akademiya» LIBRAFF состоялась презентация нового литературного конкурса, объявленного Издательским домом «TEAS Press».

Как сообщает АПА, в мероприятии приняли участие писатели, общественные деятели, представители СМИ и известные блогеры.

Отмечено, что одной из основных целей является обогащение национальной литературы в нашей стране, донесение до читателей через жанр романа тем, пропагандирующих общечеловеческие ценности. Было подчеркнуто, что конкурс сыграет важную роль в представлении публике нового поколения писателей, а в рамках конкурса получат признание новые авторы.

На мероприятии выступили заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу и поэт Расим Гараджа. Затем были объявлены условия конкурса.

Обладатель первого места получит денежный приз в размере 2000 манатов, его произведение будет издано издательским домом TEAS Press и представлено в сети книжных магазинов LIBRAFF. Занявший второе место получит 1500 манатов, а занявший третье место – 1000 манатов.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться по электронному адресу [email protected]