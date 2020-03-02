В Азербайджане обнародованы даты регистрации будущих первоклассников и выбора школ

10 марта начнется онлайн-регистрация для приема детей в первые классы общеобразовательных школ Азербайджана на 2020/21 учебный год.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления образования Баку Ильхама Абдуллаева.

«Прием детей в первые классы с азербайджанским языком обучения общеобразовательных школ, лицеев и гимназий осуществляется согласно общему порядку, с другим языком обучения — после оценивания речевых навыков будущих первоклассников, за исключением Бакинского европейского лицея, Республиканской гимназии искусств имени А.Алекперова и Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля», — сказала она, отметив, что собеседования для определения речевых навыков детей начнутся 1 апреля.(oxu.az)

| 2020-03-02T16:20:13+00:00 2 марта 2020, 18:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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