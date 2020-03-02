В Азербайджане обнародованы даты регистрации будущих первоклассников и выбора школ

10 марта начнется онлайн-регистрация для приема детей в первые классы общеобразовательных школ Азербайджана на 2020/21 учебный год.

Об этом сообщила заместитель руководителя Управления образования Баку Ильхама Абдуллаева.

«Прием детей в первые классы с азербайджанским языком обучения общеобразовательных школ, лицеев и гимназий осуществляется согласно общему порядку, с другим языком обучения — после оценивания речевых навыков будущих первоклассников, за исключением Бакинского европейского лицея, Республиканской гимназии искусств имени А.Алекперова и Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля», — сказала она, отметив, что собеседования для определения речевых навыков детей начнутся 1 апреля.(oxu.az)