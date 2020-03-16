В Азербайджане нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса — TƏBİB

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы прокомментировал информацию о вероятности объявления в Азербайджане чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

Байрамлы сообщил журналистам, что в настоящее время интенсивность распространения коронавируса в Азербайджане находится под полным контролем.

«Объявление в Азербайджане чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом полностью зависит от сложившейся ситуации. Если возникнет какая-нибудь опасность, TƏBİB немедленно обратится в соответствующие структуры, правительство», — сказал он.(trend)

| 2020-03-16T18:57:39+00:00 16 марта 2020, 19:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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