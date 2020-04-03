В Азербайджане не будут оштрафованы автомобили, срок техосмотра которых истечет в период карантина

Транспортные средства, срок технического осмотра которых завершится в период особого режима карантина, объявленного в Азербайджане в связи с коронавирусом, не будут оштрафованы.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, срок техосмотра таких автомобилей продлен.

«Сотрудники продолжают нести службу, и если кто-то находится в числе лиц, кому разрешено передвижение, то он может без проблем пройти технический осмотр. Но не стоит беспокоиться и тем, кому не разрешено передвижение. Срок техосмотра продлен до того, как завершится особый режим карантина. По завершению карантинного периода они смогут без проблем пройти стандартный техосмотр. В отношении владельцев и водителей автомобилей, срок техосмотра которых завершится в указанный период, не будут применяться какие-либо санкции», — сказал Алиев.

Отметим, что в рамках введенного в стране специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения на передвижение.