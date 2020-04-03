В Азербайджане не будут оштрафованы автомобили, срок техосмотра которых истечет в период карантина

Транспортные средства, срок технического осмотра которых завершится в период особого режима карантина, объявленного в Азербайджане в связи с коронавирусом, не будут оштрафованы.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, срок техосмотра таких автомобилей продлен.

«Сотрудники продолжают нести службу, и если кто-то находится в числе лиц, кому разрешено передвижение, то он может без проблем пройти технический осмотр. Но не стоит беспокоиться и тем, кому не разрешено передвижение. Срок техосмотра продлен до того, как завершится особый режим карантина. По завершению карантинного периода они смогут без проблем пройти стандартный техосмотр. В отношении владельцев и водителей автомобилей, срок техосмотра которых завершится в указанный период, не будут применяться какие-либо санкции», — сказал Алиев.

Отметим, что в рамках введенного в стране специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничения на передвижение.

С целью обеспечения безопасности и защиты здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности экономических субъектов на должном уровне в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана ввел особые ограничения в связи с передвижением в стране с 00:00 пятого апреля до 00:00 20 апреля 2020 года.
| 2020-04-03T10:41:40+00:00 3 апреля 2020, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss