В Азербайджане начался выпуск избирательных бюллетеней для парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати избирательных бюллетеней для предстоящих парламентских выборов, намеченных в Азербайджане на девятое февраля.

Сегодня председатель ЦИК Мазахир Панахов и члены Комиссии ознакомились с процессом печати в типографии Милли Меджлиса, а также с условиями, созданными в типографии.

В рамках мероприятия, открытого и прозрачного без исключения для все заинтересованных субъектов, международных организаций, наблюдательных миссий и СМИ, председатель ЦИК провел брифинг для представителей медиа, проинформировал о проектах, реализуемых по свободному и справедливому проведению выборов, последних завершающих работах, ответил на вопросы журналистов.

Панахов отметил, что требования по тексту, форме, числу и порядку подготовки бюллетеней установлены на основании решения Комиссии, предусматривается напечатать 5 387 600 бюллетеней.

Бюллетени будут переданы ЦИК окружным избирательным комиссиям, а оттуда – участковым избирательным комиссиям.

Отметим, что охрану процесса печати бюллетеней осуществляет Особая служба государственной охраны Азербайджана.(Trend)

| 2020-01-27T10:52:39+00:00 27 января 2020, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss