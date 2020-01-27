В Азербайджане начался выпуск избирательных бюллетеней для парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати избирательных бюллетеней для предстоящих парламентских выборов, намеченных в Азербайджане на девятое февраля.

Сегодня председатель ЦИК Мазахир Панахов и члены Комиссии ознакомились с процессом печати в типографии Милли Меджлиса, а также с условиями, созданными в типографии.

В рамках мероприятия, открытого и прозрачного без исключения для все заинтересованных субъектов, международных организаций, наблюдательных миссий и СМИ, председатель ЦИК провел брифинг для представителей медиа, проинформировал о проектах, реализуемых по свободному и справедливому проведению выборов, последних завершающих работах, ответил на вопросы журналистов.

Панахов отметил, что требования по тексту, форме, числу и порядку подготовки бюллетеней установлены на основании решения Комиссии, предусматривается напечатать 5 387 600 бюллетеней.

Бюллетени будут переданы ЦИК окружным избирательным комиссиям, а оттуда – участковым избирательным комиссиям.

Отметим, что охрану процесса печати бюллетеней осуществляет Особая служба государственной охраны Азербайджана.(Trend)