В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании

Началось исполнение распоряжения о помиловании ряда лиц, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым.

На основе рассмотрения направленных главе государства обращений ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, 176 осужденных были освобождены от неотбытой части наказания.

В целом за период независимости в Азербайджане были подписаны 66 распоряжений о помиловании и 11 актов амнистии.