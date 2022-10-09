Потребители с ужасом отмечают – цены на мясо в столичной розничной сети бьют небывалые рекорды. В аналитических кругах подорожание мясного ассортимента прилавков связывают с общей инфляцией и ростом цен на корма.

Стоимость говядины на кости в центральных магазинах Баку достигла 14 манатов, а без кости – 16 – 17 манатов. Баранина стоит дороже – 16 – 18 манатов за килограмм. Цены на рынках ниже и местами не поменялись, но качество мяса стало заметно хуже, говорят покупатели.

«Я годами покупала мясо в одном и том же магазине на рынке Сураханского района, — рассказала столичная жительница Марьям Амирова. – В основном покупаю говядину на кости. Цена и качество всегда устраивали. Стоила она сначала десять, потом цены плавно выросли до 11 манатов, а сейчас стоит она там не больше 11,50 гяпиков. Даже удивилась сначала, как это, везде подорожало, а здесь – нет. Но купив и приготовив дома, поняла – мясо уже не то. Теперь беру в другом месте дороже, меньше и реже…».

По словам покупателей, до подорожания, которое случилось зимой этого года, цены на мясо постоянно росли и продолжают повышаться:

«Еще в прошлом году хорошую телятину на рынке можно было купить за 11 – 13 манатов, баранина стоила 13 – 14 манатов, — делится покупатель в продуктовом отделе. – Но не прошло и года, а ценники не узнать. Можно, конечно, найти дешевле. Например, рядом с моим домом килограмм стоит 9 – 10 манатов, но качество не то. И потом, кто его знает, какое там мясо продают».

Причины подорожания продавцы объясняют ростом цен на корма и телят в регионах республики. Цены на пшеницу, ячмень, отруби, люцерну, сено, кукурузу, идущие на корм мелкому и крупнорогатому скоту выросли на 40 — 50 процентов и выше. Но дело не только в этом. Сказывается общий высокий порог инфляции, а все это вкупе повышает расходы фермеров, да так, что многие отказываются заниматься разведением скота.

В условиях глобальных пертурбаций и инфляции дорожает и импорт. Руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов утверждает, что местный рынок на 70 процентов зависит от ввоза из России и Белоруссии. Война и вызванные ею реалии приводят к галопу цен в том числе на ввозимый оттуда продукт.

Сказывается и специфика местного спроса, обусловленная календарем мусульманских памятных дат. Как утверждают торговцы, потребительский спрос на мясо обычно ниже в месяц Мухаррам – вплоть до середины месяца Сафар, поскольку отмечать свадебные торжества в это время не принято. Но с началом сезона свадеб – с середины сентября спрос увеличился и это, разумеется, подгоняет цены.

«Подорожание мяса, конечно же, вызвано не только подскочившей стоимостью кормов, — комментирует экономист Натиг Джафарли. – Однако ж это достаточно веское обстоятельство для повышения цены. В стране за последние годы резко уменьшились площади пастбищ, кормовая база сокращается, импорт дорожает и все это приводит к росту цен на мясной ассортимент прилавков. Но главное, цены сейчас растут на все, а значит и производители мяса не могут оставаться в стороне от всеобщего подорожания. Потому что их заработка должно хватить на растущие расходы».

Так что наивно ожидать стабильности цен от отдельных производителей при рекордно высоких темпах подорожания всего остального, считает аналитик.

По некоторым оценкам продовольственная инфляция достигла 30-35 процентов, поясняет экономист Рашад Гасанов: «Цены растут повсеместно, особенно на продукты и в сфере общественного питания, а населению остается экономить», — резюмирует он.

Подорожание мяса и прочего продовольствия поднимает стоимость меню заведений общепита. О восходящих ценовых трендах говорит и растущая статистика оборота отечественного общепита – в январе-июне он вырос к тем же месяцам прошлого года аж на 53,8%, составив 650,9 млн манатов.

Городские кафе и рестораны пересматривают стоимость блюд, то и дело подгоняя свой прайс под норовистую продуктовую инфляцию. Не желая терять посетителей, иные заведения не торопятся сразу повышать прейскурант из-за дорожающих продуктов. Потому главный тренд последнего года на ресторанном рынке еще и методы скрытого подорожания.