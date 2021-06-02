В Азербайджане могут быть внедрены новые параметры установления инвалидности. Та или иная группа инвалидности будет устанавливаться в зависимости от того, на сколько процентов будут оценены нарушения функций человеческого организма. Нарушение 30-60 процентов функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80 процентов — II группе, 80-100 процентов — I группе.

Об этом сказал глава комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, на заседании парламентского комитета второго июня были обсуждены соответствующие поправки в закон «О правах лиц с инвалидностью».

«Изменения рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса. Если они будут приняты, то вступят в силу с 1 января 2022 года», — сказал Гулиев.