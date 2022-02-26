В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В 17:00 на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов.

Минута молчания сопровождалась сигналами автомобилей.

В Баку, других городах и районах, поселках, селах страны, диппредставительствах Азербайджана в зарубежных странах был приспущен Государственный флаг.

Сегодня 30-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в осажденном городе примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного из них.