Транспорт – один из главных загрязнителей столичного воздуха и по республике ездит большое количество машин, не соответствующих экологических стандартам. Но прогресс есть, и как говорят эксперты, с 2019 года автомобильный парк страны обновился более чем на 50%.

В последнее время много говорится о том, чтобы стимулировать завоз в Азербайджан новых, экологически чистых машин.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана направил соответствующие документы в правительство для полного освобождения импорта экологически чистых автомобилей от таможенных сборов и пошлин. Об этом заявил представитель ГТК Тариель Алвердиев, сообщает Trend.

С 1 января 2022 года в Азербайджане продажа автомобилей с электродвигателями была освобождена от НДС. Ранее импорт автомобилей с электродвигателями в Азербайджане был освобожден от НДС. Кроме того, импорт и продажа гибридных автомобилей, со времени выпуска которых прошло не более трех лет, и с объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров, а также импорт зарядных устройств второго и третьего уровней для автомобилей с электродвигателем с 1 января 2022 года освобождены от НДС на три года.

Для электромобилей и гибридных авто нужна соответствующая инфраструктура, которую планируется создать, речь в первую очередь об установке мобильных зарядных станций на стоянках и парковках.

Эксперт в сфере транспорта Эльданиз Джафар отметил в беседе с #, что после отмены НДС на экологически чистые авто число электромобилей в стране начало расти. Увеличивается и объем заказов на такие транспортные средства. По его убеждению, если импорт электромобилей будет полностью освобожден от таможенных налогов и пошлин, это сделает данный транспорт еще более доступным, а значит и спрос на него возрастет.

Отметим, что международные эксперты предрекают рост цен на электромобили в обозримом будущем из-за роста стоимости сырья для производства аккумуляторов – никеля, карбоната лития, кобальта. А значит, такие автомобили по-прежнему будут для многих слишком дорогим удовольствием.

Но, как считает Джафар, мировой рост цен на это сырье не должен негативно сказаться на спросе на электромобили в нашей стране, так как государство продолжит стимулирующие мероприятия в данной сфере. Кроме того, сейчас электромобили производятся в разных сегментах и есть варианты по весьма доступным ценам.

Председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов подчеркнул, что чем больше у потребителя выбора – тем лучше. По его мнению, гибридные машины весьма подходящий вариант, так как пока инфраструктура для электромобилей в стране недостаточно развита. Кроме того, как говорит эксперт, в виду того, что в нашей стране есть свой газ, нужно также стимулировать автомобилистов переходить на этот вид топлива, ведь оно весьма экологично.

Что касается стимулирования покупок авто с электродвигателями, то Мамедов уверен, что это правильная мера. По его словам, таможенные пошлины вводят в первую очередь, чтобы защитить своих производителей, у нас же машины не производят, а только собирают, и то в мизерном количестве. Так что, отмена всех таможенных пошлин и сборов в данном случае была бы разумна. По его словам, в США в свое время, чтобы стимулировать население к покупке электромобилей предоставляли владельцам таких авто возможность бесплатно заправляться на заправках, бесплатно пользоваться стоянками и т.д.

«Мы не можем остановить прогресс и технологически электромобили проще. Но нужно продумать все до конца, в том числе инфраструктуру. Стимулирование роста числа электромобилей, – говорит Мамедов, — связывают в первую очередь с защитой экологии, а вот тут уже все сложно. Да, это экологически чистый транспорт, пока он ездит. Но в нем аккумуляторы, которые отслужив свое, наносят огромный вред окружающей среде. Нужно решить вопрос с утилизацией аккумуляторов, но система утилизации дорогостоящая и непростая. Кроме того, необходимо решить и вопрос с утилизацией самих старых авто. Не должно быть полумер, а то у нас они не редкость».