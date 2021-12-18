Президент Ильхам Алиев внес изменения в “Порядок получения участниками внешней торговли права на постоянное использование пропускной системы “Зеленый коридор”, приостановления, аннулирования и восстановления этого права”, утвержденный указом от 21 декабря 2018 года.

Глава государства подписал новый указ, согласно которому в случае ликвидации юридического лица, прекращения предпринимательской деятельности физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, признания судом данного лица умершим, без вести пропавшим или недееспособным, либо его смерти, Государственный таможенный комитет аннулирует его право на постоянное использование пропускной системы “Зеленый коридор”. До сих пор это право прекращалось только в случае ликвидации юридического лица или признания физического лица недееспособным со стороны судебных органов, либо его смерти.

Кроме того, согласно дополнению, лицо, право которого на постоянное использование пропускной системы “Зеленый коридор”, аннулировано, может повторно обратиться за получением этого права через 6 месяцев после принятия соответствующего решения.