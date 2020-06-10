В Азербайджане изменились правила взятия под карантинный контроль

Кабинет министров внес изменения в «Правила взятия под карантинный контроль на территории Азербайджана в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, лица, нарушившие режим карантина, будут нести ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

Отметим, что ранее нарушители карантинного режима привлекались к ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках.