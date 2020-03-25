В Азербайджане государство будет обеспечивать работой выпускников школ-интернатов

В Азербайджане государство окажет поддержку в обеспечении работой выпускников школ-интернатов.

Это отражено в Генеральном коллективном соглашении между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана на 2020-2022 годы.

В соответствии с документом, стороны обязались оказать содействие в получении образования и трудоустройстве проживающих в школах-интернатах детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки.