В Азербайджане государство будет обеспечивать работой выпускников школ-интернатов

В Азербайджане государство окажет поддержку в обеспечении работой выпускников школ-интернатов.
Это отражено в Генеральном коллективном соглашении между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана на 2020-2022 годы.
В соответствии с документом, стороны обязались оказать содействие в получении образования и трудоустройстве проживающих в школах-интернатах детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки.