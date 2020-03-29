В Азербайджане еще у 27 лиц выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Состояние 8 из них оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отметим, что в настоящее время 190 пациентов с активным коронавирусом, находящихся в больницах особого режима в Азербайджане, находятся под медицинским наблюдением. Предпринимаются необходимые меры для лечения этих людей.

Чтобы не допустить широкого распространения инфекции гражданам необходимо придерживаться правил самоизоляции, строго следовать особому карантинному режиму.