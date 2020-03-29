В Азербайджане еще у 27 лиц выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Состояние 8 из них оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отметим, что в настоящее время 190 пациентов с активным коронавирусом, находящихся в больницах особого режима в Азербайджане, находятся под медицинским наблюдением. Предпринимаются необходимые меры для лечения этих людей.

Чтобы не допустить широкого распространения инфекции гражданам необходимо придерживаться правил самоизоляции, строго следовать особому карантинному режиму.

| 2020-03-29T18:03:42+00:00 29 марта 2020, 17:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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