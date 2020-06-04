В Азербайджане еще 262 человека заразились COVID-19

В Азербайджане выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом, 72 человека были выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 2 человека, 1960 и 1963 г.р., результаты анализов на COVID-19 у которых оказались положительными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались.