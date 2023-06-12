С 13 июня и до полудня 17 июня в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливневые дожди.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском, Центрально-аранском районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град.

Скорость восточного ветра в некоторых местах усилится до 20-25 м/с.

Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки.