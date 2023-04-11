В Азербайджане будет сформирован балансирующий рынок в сфере электроэнергии.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в новом законопроекте «Об электроэнергетике», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отметим, действующий в настоящее время закон «Об электроэнергетике» не регулирует вопросы, связанные с балансирующим рынком.

В Азербайджане элементы рынка электроэнергии будут внедряться в 3 этапа, субсидирование будет отменено.

Первый этап продлится со дня вступления в силу настоящего закона до 30 июня 2025 года. Второй этап продлится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, третий этап начнется 1 июля 2028 года.

Органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будут приняты краткосрочная (на 5 лет), среднесрочная (от 5 до 10 лет) и долгосрочная (свыше 10 лет) государственные программы по развитию электроэнергетики.

Согласно проекту, в соответствии с законом «Об оценке воздействия на окружающую среду» будет подготовлен документ стратегической экологической оценки (СЭО) планируемых проектов госпрограммы и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.