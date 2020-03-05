В Азербайджане борьбу с наркоманией больше имитируют, чем ведут

Наркомания и преступность тесно связаны между собой. Наркоманы готовы пойти на что угодно, чтобы раздобыть очередную дозу. А находясь под действием препаратов, они часто ведут себя агрессивно и неадекватно.

Наркоманов можно считать завсегдатаями тюрем. Об этом «Зеркало» заявил глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов.

«Раньше лишали свободы даже просто за потребление наркотиков, хотя понятно, что это несчастные люди, в плену наркозависимости, которых надо лечить. Сейчас,–говорит он,– политику в отношении этой части наркоманов пересмотрели, и если наркоман не совершил других преступлений, то он направляется на принудительное лечение».

Но есть наркодилеры, содержатели наркопритонов, или те же потребители, которые в погоне за ежедневной дозой идут на хищения, грабеж, разбой и т.п. Нередко печально знаменитую статью 234 (незаконный оборот наркотиков) сопровождают сопутствующие статьи, например, 206 (контрабанда), 235 (хищение психотропных средств), 236 (склонение к потреблению наркотиков), 237 (незаконное культивирование наркотических растений), 238 (организация и содержание притонов для потребления наркотиков), 239 (незаконная выдача рецептов на наркотики или психотропы).

Даже из этого далеко не полного перечня видно, что проблема незаконного оборота наркотиков не сводится лишь к собственно наркомании. Это, по словам правозащитника, огромный и прибыльный бизнес, поэтому бороться с ним надо, и причем не только репрессивными мерами. Надо покончить с терпимостью к ним в обществе, где «плановАя» девушка или наркоман в качестве мужа или зятя не вызывают неприятия.

«Понятно и то, что неуязвимость наркодилеров обеспечивается за счет коррупции некоторых правоохранителей, среди которых иногда обнаруживаются и наркозависимые. Те чиновники, кто закрывают на это глаза, должны помнить, что продавший совесть наркобаронам полицейский завтра так же легко продаст и государственные интересы за пачку денег или дозу «дури» –подчеркнул Э.Зейналов.

По словам эксперта, в колониях всем заключенным положено оказывать психологическую помощь. Но очевидно, что некоторым, в частности, заключенным-наркоманам, эта помощь нужна больше.

В январе 2016 г. Кабинетом Министров АР были утверждены «Правила проведения принудительного лечения наркологически больных осужденных в пенитенциарных учреждениях». Они изначально предусматривали оказание наркоманам психологической помощи.

Недавно Кабмин Азербайджана внес поправку, согласно которой, эти лица будут обеспечены бесплатной психологической помощью в порядке, установленном законом «О психологической помощи».

Принятый еще в декабре 2018 г. закон распространил право на получение всех форм психологической помощи для трех категорий заключенных: подследственных, осужденных и освобожденных из заключения. Имеются в виду профилактика и просвещение, консультации, психологическая поддержка, обследование (диагностика), психотерапия, реабилитация и коррекция, психологические тренинги.

Но, как подчеркивает Э.Зейналов, очевидно, что посещающий колонию через день один психолог на тысячу заключенных, среди которых процент наркоманов составляет 30% и больше, с таким объемом работы не справится. Так что для должного выполнения закона потребуется реформировать систему психологической помощи в местах заключения.

«Есть ошибочное мнение, что наркомания не излечима. На самом деле при искреннем желании самого больного излечиться от нее возможно, хотя он весь остаток жизни должен будет контролировать себя, чтобы не сорваться. Тюрьма же обеспечивает изоляцию (хотя и не идеальную из-за коррупции) от источников наркотика, притонов, и предлагает лечение. Для человека, искренно решившего покончить с вредной привычкой, этого достаточно»,–считает он.

Часто наркотики для их потребителя — это способ уйти от реальных проблем (поиска работы, ответственности перед семьей, необходимости решать личностные конфликты) в иллюзорный мир наркотического опьянения. Именно по этой причине психологическая поддержка при лечении наркозависимости — это необходимый для выздоровления «костыль».

Статистики, сколько вышедших на свободу, взялось за старое– криминал и употребление наркотиков, нет.

«Наверняка,–говорит Э.Зейналов,– такая статистика ведется, но для «внутреннего использования». Один факт ее засекречивания уже говорит о том, что похвалиться особо нечем».

Пока что, по словам правозащитника, борьбу с наркоманией больше имитируют, чем ведут. Чтобы снизить ее уровень, нужно признать, что это не «отдельно взятые недостатки», а реальная проблема, затрагивающая всех.