В Азербайджане больной скончался от короавируса

В Азербайджане выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще один человек скончался.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Умерший, гражданин Азербайджанской Республики 1951 года рождения страдал тяжелой формой двухсторонней пневмонии, дыхательной недостаточностью третьей степени, ишемической болезнью сердца, хронической кардиомиопатией, сахарным диабетом, а также перенес ангиопластику (стентирование).

Реанимационные мероприятия по стабилизации здоровья пациента результатов не дали. В настоящее время члены его семьи и лица, с которыми он контактировал, выявляются и изолируются.

Отметим, что в настоящее время 163 пациента с активным коронавирусом, госпитализированных в больницы специального режима в Азербайджане, находятся под медицинским наблюдением, 23 из них в тяжелом состоянии, 17 — в состоянии средней тяжести, а состояние здоровья остальных стабильно. Принимаются необходимые меры для лечения этих людей.