Бизнесмен и бывший тренер турецкого футбольного клуба «Trabzonspor» — 61-летний Муаммер Сака скончался сегодня утром от сердечного приступа.

Об этом AZfront сообщил источник из госструктур в Анкаре. По словам последнего, покойный прибыл в Азербайджан вчера, 11 ноября, вместе с супругой и двумя дочерьми для прохождения лечебных процедур в санатории в городе Нафталан на западе страны. Его тело сегодня планируют доставить в Турцию на частном самолете. Похороны Сака назначены на 14 ноября в Трабзоне.

Бизнесмен был известен своими близкими связями с президентской семьей. В 2007 г. Эрдоган лично принял участие на свадьбе дочери Сака.