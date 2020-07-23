В Азербайджане более 16 тыс учащихся сдадут выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные (вступительные) экзамены на уровне общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, сообщает ГЭЦ.

Участники экзамена должны иметь при себе защитную маску и использовать ее правильно, то есть маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Она не может быть снята и должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса (на входе, в период экзамена и на выходе из здания после проведения экзамена).

Экзамен начнется в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена пропуск в здание, где пройдет экзамен, будет прекращен.

Напомним, что в целях предотвращения большого скопления людей и контактов между участниками экзамена было установлено различное время для входа в здание, это время указано в «экзаменационном листе» участника.

В экзаменах примут участие 16 052 человека.