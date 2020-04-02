В Азербайджане 9 человек отравились этиловым спиртом, 4 из них умерли

«С 21 по 31 марта в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом «отравление метиловым спиртом» поступили 9 пациентов, 4 из них скончались».

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения также обратился к гражданам в связи с фактами отравления метиловым спиртом:

«Раствор этанола (медицинский этиловый спирт), который продается в аптеках, рекомендуется использовать только в дезинфицирующих целях. Прием раствора внутрь опасен и недопустим. Растворы, содержащие этиловый спирт из группы атомных спиртов, которые находятся в продаже и используются в дезинфицирующих целях, могут содержать метанол — максимум до 200мкг/мл. Прием метанола внутрь опасен. Так, 5-10 мл способны вызвать сильное отравление и привести к слепоте, а 30 мл может быть смертельной дозой. При отравлении выявляются такие симптомы, как интоксикация, тошнота, рвота, сильная головная боль, резкое ухудшение зрения. Мы призываем население быть осторожными!» — говорится в сообщении.(APA)