В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрирован 4 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 366 пациента излечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 43 человека.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 413 986 человек. Из них излечились 358 230 человек, скончались 5 512 человек.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 50 244 человек.

За последние сутки в стране было проведено 18 871, в общей сложности — 4 414517 тестов.